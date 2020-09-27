محمد الدعيع: أشباه اللاعبين هم من يتطرقون للهلال

علق حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا، محمد الدعيع على تصريح حارس مرمى نادي الأهلي محمد العويس، والذي أثار الجدل عن الفرق التي غادرت بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وكتب محمد الدعيع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هكذا يتم التطرق للزعيم ممثل الوطن الذي تعرض للإقصاء وهو متصدر مجموعته من أشباه اللاعبين!!”.
وكان العويس، قد أدلى في تصرح تلفزيوني عند سؤاله عن سوء أداء فريقه خلال مواجهة شباب الأهلي دبي بدور الـ 16 من البطولة القارية، قائلا: “حنا تأهلنا لدور الـ٨ بمستوانا ذا، غيرنا رجع بالطيارة قبلنا”. وفق “أخبار 24”.