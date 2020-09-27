فاز نادي الأهلي على نظيره شباب الأهلي الإماراتي بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
وانتهت ركلات الترجيح بفوز الأهلي بنتيجة 4/3؛ حيث أهدر المحترف السوري في صفوفه عمر السومة ركلة.
وانتهى الشوطان الأصليان والإضافيان من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وتقدم فريق شباب الأهلي الإماراتي في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول عن طريق هدف سجله لاعبه عزيزجون غانييف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بعبدالباسط هندي.
وفي الشوط الثاني تعادل عمر السومة للأهلي من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة.
وفق “أخبار 24”.