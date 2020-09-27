الغيامة: تصريح العويس “جاهل” بامتياز.. أنت تُقزم من نفسك

انتقد الإعلامي الرياضي عبد العزيز الغيامة، تصريحات حارس الأهلي محمد العويس، بعد تأهل فريقه لدور الـ 8 بدوري أبطال آسيا.
وقال الغيامة في تصريج عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية: “أهم شيء في المباراة هو تصريح العويس واخذ رد فعل كبيرة، فهذا التصريح جاهل، فيه قلة أدب، ما كان يفترض أن يقول ذلك”.
وأضاف: “بعض اللاعبين يقولون تصريحات غريبة يجب ألا تصدر من لاعبين محترفين، أنت تقزم نفسك، وتهين زملاءك رغم أنك تعرف السبب”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “السبب الرئيسي لخروج الهلال هو كورونا، الإعلام والجمهور السعودي لم يصدق ما قال العويس وهو ليس مغفلاً”.
وأتم: “بالنسبة لي لم أصدق ما قال العويس، فتبريره أسوأ من التصريح، فكان فيه قلة أدب وتصريح جاهل بامتياز”.