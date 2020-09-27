دشَن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، منصة تراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارة المركز بقيادة وزير التعليم.
وتستهدف المنصة كافة الجهات الراغبة بتقديم تعليم أو تدريب إلكتروني بالمملكة، بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها الجهات والمنصات، في خطوة أتت بعد إعلان المركز عن منح مهلة سنة للجهات التي تقدم خدمات التعليم الإلكتروني لتصحيح أوضاعها وفق لوائح ومعايير المركز.
وقال وزير التعليم إن تلك الخطوة تتماشى مع رؤية 2030 والتوجهات العالمية للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الإلكتروني، ومن ثم التوجه نحوها باعتبارها خيارًا إستراتيجيًا، مشيرًا إلى أن منصة التراخيص تهدف لحوكمة وتنظيم ممارسات التعليم الإلكتروني بالمملكة.
وفق “أخبار 24”.