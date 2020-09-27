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أخبار محلية > هل يوفر تطبيق “اعتمرنا” خدمات السكن للمعتمرين؟ مدير أعمال تطوير العمرة يجيب
27/09/2020   8:30 م

هل يوفر تطبيق “اعتمرنا” خدمات السكن للمعتمرين؟ مدير أعمال تطوير العمرة يجيب

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أكد مدير عام تطوير أعمال العمرة، المهندس هشام عبدالمنعم، أن تطبيق “اعتمرنا” يحتوي على خدمات حجز سكن للمعتمرين وتوفير وسائل للتنقل للراغبين في ذلك.

وأوضح، خلال حديثه مع قناة الإخبارية، أن التطبيق يوفر تلك الخدمات بشكل اختياري، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من التطبيق هو إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة ضمن الطاقة التشغيلية التي تسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أنه بدأ منذ اليوم الأحد السماح بتحميل تطبيق “اعتمرنا” على الأجهزة الذكية للراغبين في أداء العمرة، والتي ستبدأ يوم 17 صفر الجاري، كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر.

وفق “أخبار 24”.

هل يوفر تطبيق “اعتمرنا” خدمات السكن للمعتمرين؟ مدير أعمال تطوير العمرة يجيب

أخبار محلية
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