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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول تعليمي يكشف طريقة أداء الطلاب الاختبارات حضورياً في المدارس
27/09/2020   8:33 م

بالفيديو.. مسؤول تعليمي يكشف طريقة أداء الطلاب الاختبارات حضورياً في المدارس

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كشف مسؤول تعليمي كيفية أداء الطلاب الاختبارات حضورياً في المدارس وفق الخطط الاحترازية التي اعتمدتها وزارة التعليم.

وأوضح مساعد مدير مكتب التعليم بالنسيم بالإدارة العامة لتعليم جدة، الدكتور مخضور الجدعاني، أن حضور الطلاب سيكون بحسب الصفوف وليس جميعهم.

وأضاف، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأحد)، أنه كل يوم سيحضر طلاب صف واحد، وسيتم توزيعهم على كامل المدرسة، بما يحقق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مسؤول تعليمي يكشف طريقة أداء الطلاب الاختبارات حضورياً في المدارس

أخبار محلية
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