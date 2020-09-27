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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس أوكرانيا في ضحايا حـادث تحطم طائرة النقل العسكرية
27/09/2020   8:34 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس أوكرانيا في ضحايا حـادث تحطم طائرة النقل العسكرية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إثر حـادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو في بلاده، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان في الرسالة: “علمنا بنبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه”.

كما قال ولي العهد: “بلغني نبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل”. وفق “أخبار 24”.

وكانت طائرة من طراز “إيه إن-26” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قد سقطت في خاركوف أثناء نقلها مجموعة من طلاب جامعة خاركوف الجوية.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس أوكرانيا في ضحايا حـادث تحطم طائرة النقل العسكرية

أخبار محلية
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