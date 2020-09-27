عضو شورى: طلب الحصول على رقم الهاتف من فتاة يحدث يومياً ولا يستدعي التشهير

رأى عضو مجلس الشورى، اللواء علي العسيري، أن طلب الحصول على رقم الهاتف أو السناب من فتاة، أمر لا يستدعي التشهير العقابي للمتحرش.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن تلك الوقائع تحدث يوميًا، مشيرًا إلى أنها تستدعي عقابًا ولكن ليس التشهير، والذي وصفه بأنه المرحلة العقابية المناسبة للوقائع الأعلى مثل التعدي الجسدي أو اللفظي أو في حالة التكرار أو الفئات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها.
وأشار إلى أن الحالات خارج نطاق ذلك يُترك تقديرها للقاضي لتحديد الجريمة المُغلظة والبسيطة، ومن ثم إقرار العقوبة المناسبة. وفق “أخبار 24”.
ويناقش مجلس الشورى في الوقت الحالي تبني عقوبة التشهير لردع المتحرشين، ولتكون وسيلة عقابية مُغلظة لمرتكبي هذه الجرائم.
فيديو | عضو مجلس شورى: طلب رقم الهاتف أو #سناب من فتاة لا يستدعي التشهير #الإخبارية pic.twitter.com/8emQK8iu8M
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 27, 2020