الموافقة على إعفاء المستثمرين من سداد 25% من قيمة إيجارات العقارات البلدية للعام الحالي

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25 بالمائة من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام، بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر، بما يضمن ديمومة المشاريع.
وبين الحقيل أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية، بقيمة إعفاءات تُقدر بما يزيد على 570 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.