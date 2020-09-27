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أخبار محلية > السديس يوجه بإنشاء فريق ميداني لخدمة المعتمرين بالمسجد الحرام
27/09/2020   10:45 م

السديس يوجه بإنشاء فريق ميداني لخدمة المعتمرين بالمسجد الحرام

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وجَه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإنشاء فريق ميداني لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام.

وأوضح أن الفريق سيضم الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام، سواء الخدمية أو الهندسية أو العلمية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الخطط وحوكمتها، بالإضافة إلى الاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار الحرمين الشريفين.

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين تحظى بدعم لا محدود من حكومة المملكة، فضلًا عن التعاون المميز من قبل جميع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

السديس يوجه بإنشاء فريق ميداني لخدمة المعتمرين بالمسجد الحرام

أخبار محلية
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