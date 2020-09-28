نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. هل تبدأ عدة الطلاق من وقوعه أم من صدور الصك؟ ..الشيخ المطلق يجيب
28/09/2020   8:26 ص

بالفيديو.. هل تبدأ عدة الطلاق من وقوعه أم من صدور الصك؟ ..الشيخ المطلق يجيب

+ = -
1249

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله المطلق أن عدة الطلاق للمرأة تُحسب من تاريخ وقوع الطلاق وليس من موعد صدور الصك.

وأوضح، في حديثه لبرنامج فتاوى على القناة السعودية اليوم (الأحد)، أن العدة إذا كانت بالأشهر للمرأة التي لا تحيض تُحتسب المدة بالتقويم، والشهر الذي يكون 28 يوماً يُحتسب كاملاً.

وأضاف أن عدة الوفاة تُحسب أيضاً بالتقويم، وليس بالضرورة أن تزيد عن 4 أشهر و10 أيام حال كان أي شهر أقل من 30 يوماً.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل تبدأ عدة الطلاق من وقوعه أم من صدور الصك؟ ..الشيخ المطلق يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113632.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.