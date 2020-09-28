“الزعاق” يشرح طريقة الأجداد في حساب مواسم الحرارة والبرودة

شرح الخبير الفلكي خالد الزعاق الطريقة التي استخدمها القدماء لحساب مواسم دخول الحرارة والبرودة.
وقال الزعاق إن الآباء والأجداد كانوا يربطون بين مواقيت غروب الشمس وطلوع نجمة “الثريا” لتحديد الصيف والشتاء.
وأوضح أنه إذا تزامن موعد غروب الشمس وطلوع نجمة الثريا فإن ذلك يعني بداية موسم برودة الأجواء، وإذا تزامن شروق الشمس مع طلوع الثريا فذلك يعني بداية موسم الحرارة.
طريقة حساب الحر والبرد عند أهالينا رحمهم الله pic.twitter.com/Xr8qQ1Jlnf
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) September 27, 2020
وفق “أخبار 24”.