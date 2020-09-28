نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الزعاق” يشرح طريقة الأجداد في حساب مواسم الحرارة والبرودة
28/09/2020   8:26 ص

“الزعاق” يشرح طريقة الأجداد في حساب مواسم الحرارة والبرودة

+ = -
950

شرح الخبير الفلكي خالد الزعاق الطريقة التي استخدمها القدماء لحساب مواسم دخول الحرارة والبرودة.

وقال الزعاق إن الآباء والأجداد كانوا يربطون بين مواقيت غروب الشمس وطلوع نجمة “الثريا” لتحديد الصيف والشتاء.

وأوضح أنه إذا تزامن موعد غروب الشمس وطلوع نجمة الثريا فإن ذلك يعني بداية موسم برودة الأجواء، وإذا تزامن شروق الشمس مع طلوع الثريا فذلك يعني بداية موسم الحرارة.

وفق “أخبار 24”.

“الزعاق” يشرح طريقة الأجداد في حساب مواسم الحرارة والبرودة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113639.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.