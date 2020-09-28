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أخبار محلية > أكاديمي يكشف حيلة تقف خلفها عصابات لخداع العاملين بتطبيقات التوصيل
28/09/2020   8:27 ص

أكاديمي يكشف حيلة تقف خلفها عصابات لخداع العاملين بتطبيقات التوصيل

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كشف الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، حيلة بعض العصابات لخداع العاملين في تطبيقات التوصيل.

وأوضح أن الحيلة تكمن في استخدام العصابات لمواقع التجارة الإلكترونية المشهورة، ويعرضون منتجا وهميا بسعر أقل من الشائع في السوق مع إبراز مواصفات جيدة لجذب المشترين، والذين بالفعل يسعون للتواصل مع صاحب الإعلان لشراء المنتج.

وأضاف أن تلك العصابات تستقبل طلبات الراغبين في الشراء بالموافقة بشرط إرسال عربون من السعر الإجمالي للمنتج، وفي نفس الوقت يقومون بطلب منتجات أخرى ويتواصلون مع مندوبي التوصيل لتحويل أموالها، ومن ثم الحصول على البيانات الخاصة بالمندوب لتحويلها.

وأبان أنهم بعد ذلك يقومون بإعطاء هذه البيانات للأشخاص الراغبين في شراء المنتج الوهمي الذي تعرضه العصابات، ثم يحصلون على البضائع الحقيقية من المندوب، ثم يقومون بإغلاق هواتفهم وتوريط الأخير في أزمة مع صاحب العربون. وفق “أخبار 24”.

وأكد البقمي أنه رصد عددا كبيرا من الحالات التي تعرضت لتلك الحيلة وباتوا مطالَبين بسداد مبالغ ضخمة لأشخاص لا يعرفونهم.

أكاديمي يكشف حيلة تقف خلفها عصابات لخداع العاملين بتطبيقات التوصيل

أخبار محلية
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