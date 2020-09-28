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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول بـ “الصحة” يوضح العوامل التي تساعد على انخفاض إصابات “كورونا” خلال الفترة المقبلة
28/09/2020   8:27 ص

بالفيديو.. مسؤول بـ “الصحة” يوضح العوامل التي تساعد على انخفاض إصابات “كورونا” خلال الفترة المقبلة

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حدد مدير عام شؤون المراكز الصحية بوزارة الصحة الدكتور فؤاد أبو غزالة، العوامل التي تساعد في انخفاض إصابات فيروس “كورونا” المُستجد بصورة أكبر داخل المملكة.  

وقال أبو غزالة في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن منحنى الإصابات يواصل الانخفاض في ظل الإجراءات المُتخذة داخل المملكة، مشيراً إلى أن التقصي الوبائي المعمول به داخل المناطق والتدخل السريع في علاج الحالات المُصابة وعزل المُخالطين ساهمت في هذا الأمر.   وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن استمرار تراجع الإصابات بالفيروس سيكون مرتبطاً بزيادة وعي المواطنين والمُقيمين، واتباع الإجراءات والبروتوكولات في كل الأنشطة، سواء العمل والاحتفالات العائلية وغيرها.  

 

بالفيديو.. مسؤول بـ “الصحة” يوضح العوامل التي تساعد على انخفاض إصابات “كورونا” خلال الفترة المقبلة

أخبار محلية
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