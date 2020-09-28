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أخبار محلية > بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة يوضح آلية فتح الحرمين للمصلين في المرحلة الثانية
28/09/2020   8:28 ص

بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة يوضح آلية فتح الحرمين للمصلين في المرحلة الثانية

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أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، الخطة التشغيلية لفتح الحرمين أمام المصلين في المرحلة الثانية، والتي تصل إلى 15 ألف معتمر ومصلٍّ يومياً.  

وقال مشاط خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن فتح الصلوات في الحرم المكي للمعتمرين والزوار، سيكون عبر خطة تشغيلية دقيقة من رئاسة شؤون الحرمين. 

وأضاف أن الخطة تعمل على تحديد الأماكن المخصصة لأداء الصلاة، فضلاً عن تحديد اليوم والوقت بشكل مسبق.  

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة يوضح آلية فتح الحرمين للمصلين في المرحلة الثانية

أخبار محلية
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