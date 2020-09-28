بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة يوضح آلية فتح الحرمين للمصلين في المرحلة الثانية

أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، الخطة التشغيلية لفتح الحرمين أمام المصلين في المرحلة الثانية، والتي تصل إلى 15 ألف معتمر ومصلٍّ يومياً.
وقال مشاط خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن فتح الصلوات في الحرم المكي للمعتمرين والزوار، سيكون عبر خطة تشغيلية دقيقة من رئاسة شؤون الحرمين.
وأضاف أن الخطة تعمل على تحديد الأماكن المخصصة لأداء الصلاة، فضلاً عن تحديد اليوم والوقت بشكل مسبق.
نائب وزير الحج والعمرة د. #عبدالفتاح_مشاط:
سوف يتم فتح الحرمين للمصلين في المرحلة الثانية وفق خطة تشغيلية دقيقة، لتحديد الأماكن المخصصة للصلوات..#برنامج_ياهلا@mofareh5@asmashat pic.twitter.com/RHAbIwRMLb
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 27, 2020
وفق “أخبار 24”.