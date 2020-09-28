نصحت وزارة الصحة، بعدة إجراءات للوقاية من التخثر الوريدي عند السفر لمسافات طويلة.
وأوضحت الوزارة، أن التخثر الوريدي هو عبارة عن تكون جلطة دموية في وريد عميق غالباً بأوردة الساق، مبيناً أن احتمالية الإصابة تزيد مع الرحلات الطويلة 4 ساعات وأكثر.
ونوهت إلى أن إجراءات الوقاية من التخثر الوريدي تتضمن المشي والحركة كل ساعة، وممارسة تمارين الأرجل أثناء الجلوس كل 20 دقيقة، والإكثار من شرب السوائل والتقليل من الكافين، وارتداء ملابس مريحة.
وأشارت إلى أن أهم العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة، تشمل الإصابة السابقة بالتخثر الوريدي، والميل الوراثي إلى التجلط، والحمل أو الولادة، والبدانة، وكبر السن، داعيةً تلك الفئات إلى استشارة الطبيب قبل الرحلات الطويلة للحصول على إجراءات وقائية إضافية.