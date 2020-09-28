بالفيديو.. متحدث “الداخلية” يكشف مصير الطلبات الورقية المُقدمة سابقاً للحصول على تصاريح السفر للفئات المستثناة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، مصير الطلبات الورقية التي قدمت سابقاً للحصول على تصاريح السفر للفئات المُستثناة أثناء فترة تعلیق الرحلات الدولية خلال جائحة “كورونا”.
وقال الشلهوب، إن الطلبات الورقية المُقدمة سابقاً قبل تفعيل الخدمة إلكترونياً عبر منصة “أبشر” وجرت الموافقة عليها بالتصريح بالسفر، سارية ومُستمرة.
وحول الطلبات الورقية التي لم يتم البت فيها حتى الآن، بّين في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن تلك الطلبات “لاغية”، ويمكن لأصحابها التقديم من جديد عبر منصة “أبشر” وفق الضوابط والشروط المُحددة من الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن التقديم الإلكتروني عبر “أبشر” يُسهل الإجراءات على المواطن والمُقيم، ويُساعد على كسب الوقت والجهد والتقديم بأسرع وقت ممكن.
فيديو | متحدث #الداخلية في تصريح خاص لـ #الإخبارية عن طرق إصدار تصاريح الفئات المستثناة والطلبات الورقية pic.twitter.com/DjIcXTVlpA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2020