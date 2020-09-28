أبدع مصمم سعودي يُدعى حسين السقاف في نحت شخصيات ترتدي الزي السعودي الرسمي الثوب والشماغ والبشت، وذلك باستخدام خامات من النحاس والبلاستيك والسيراميك المقوي.
وقال السقاف وفقاً لـ”العربية”، إن شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي الشخصية الأولى التي بدرت في ذهنه وكانت دافعاً له لعمل تصاميم نحتية مميزة وخاصة مع حركة البشت الشهيرة، مبيناً أنه يتحرى الدقة العالية في تفاصيل المنحوتة.
وأضاف أنه يقوم بعرض منحوتاته بعد الانتهاء منها عبر حساباته على مواقع التواصل، مشيراً إلى أن خطته المستقبلية هي عمل منحوتات خاصة بكبار الفنانين السعوديين مثل طلال مداح وفنان العرب محمد عبده، والفنان أبو بكر سالم، وذلك لعرضها على السياح كمقتنيات للذكرى.
وأشار إلى أن فن النحت مؤثر وجميل وما زال بحاجة للظهور والاهتمام كباقي الفنون، مبيناً أن هناك طاقات شبابية تمتلك مواهب فنية في العديد من مجالات الفن كالرسم والنحت والتصميم.