بالفيديو.. مواطنة بجدة تروي معاناتها مع طليقها وتلاحقه لتنفيذ حكم بسداد 13 مليون ريال لها

روت مواطنة قصة حصولها على حكم تنفيذي ضد زوجها السابق بقيمة 13 مليون ريال، وسبب فسخ عقد زواجها مرتين منه.
وقالت المواطنة وتُدعى دارين حبيب خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن قضيتها من عام 1429 هـ، وحصلت فيها على قرار قضائي من محكمة التنفيذ، مبينةً أن مبلغ الـ 13 مليون هو عقد تأسيس شركة بالشراكة بينها وبين طليقها وبين أحد بناتها بنسب مختلفة.
وأوضحت أنه بعد فسخ عقد نكاحها قام طليقها برفع دعوى قضائية ضدها وطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال وسُجنت بعد عمل كمين محكم لها في شهر رمضان، مبينةً أن سبب طلبها فسخ عقد النكاح من زوجها السابق هو أنه كان يتعاطى المسكر وسيئ العشرة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن لديها قضية في المحكمة الجزئية من عام 1429 هـ لفقت لها وتضمنت عدداً من السوابق هي: تعاطي المسكر، والهروب من دار الحماية، وخلوة غير شرعية.
🔸مواطنة تلاحق زوجها السابق وتطالبه بسداد أكثر من 13مليون !
المواطنة دارين حبيب تروي جزء من فصول قضيتها مع طليقها لـ #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/5FpKRcbUxQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 27, 2020