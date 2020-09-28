بالفيديو.. مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية: لا إشارات على تحور خطير في فيروس “كورونا”

قالت مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، إنه لا يوجد تحور خطير في فيروس “كورونا” حتى الآن، وهو ما يجعل الحصول على اللقاح أكثر سهولة.
وأوضحت خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن رصد تغير طفيف بالفيروس في حالة شرق آسيا لا يدعو للقلق؛ لأنه لم يتسبب في زيادة الإصابات، مشيرةً إلى أن الفيروس لم يتحور طوال مدة 8 شهور.
مساعد مدير منظمة الصحة العالمية حنان بلخي: #كورونا لم يتحور ما يجعل إيجاد اللقاح أكثر سهولة.. والتغيير الطفيف بالفيروس في شرق آسيا لم يتسبب في زيادة الإصابات#العربية pic.twitter.com/bHm87rHkJw
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) September 28, 2020
وفق “أخبار 24”.