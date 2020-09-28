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أخبار محلية > بالفيديو.. مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية: لا إشارات على تحور خطير في فيروس “كورونا”
28/09/2020   3:46 م

بالفيديو.. مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية: لا إشارات على تحور خطير في فيروس “كورونا”

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قالت مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، إنه لا يوجد تحور خطير في فيروس “كورونا” حتى الآن، وهو ما يجعل الحصول على اللقاح أكثر سهولة.

وأوضحت خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن رصد تغير طفيف بالفيروس في حالة شرق آسيا لا يدعو للقلق؛ لأنه لم يتسبب في زيادة الإصابات، مشيرةً إلى أن الفيروس لم يتحور طوال مدة 8 شهور.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية: لا إشارات على تحور خطير في فيروس “كورونا”

أخبار محلية
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