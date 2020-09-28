“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية بعدد من المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بنشاط للرياح السطحية والأتربة وأمطار رعدية، في عدد من مدن المملكة.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والباحة، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، سيشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.
وأبانت أن الحالة ستبدأ في المدينة المنورة عند الساعة 12 مساءً، وتستمر حتى الـ7 مساء، وفي الرياض تبدأ عند الـ8 صباحاً وتستمر حتى الـ6 مساءً، أما في مكة المكرمة فتبدأ 11 صباحاً وتستمر حتى الـ6 مساء، والجوف والحدود الشمالية ونجران من 8 صباحاً وحتى 6 مساء. وفق “أخبار 24”.
وقالت إن عدداً من المدن بمناطق جازان، وعسير سيشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة 1 من ظهر اليوم وتستمر حتى الـ9 مساءً.