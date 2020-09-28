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أخبار محلية > وزير الصحة يُوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة
28/09/2020   3:47 م

وزير الصحة يُوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة

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أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قراراً بإيقاف طبيبة نساء وولادة تعمل بمستشفى خاص بالمدينة المنورة عن مزاولة المهنة وفقاً للمادة 39 من نظام مزاولة المهنة.

وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، إن قرار الإيقاف عن العمل يأتي لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها، بناءً على توصية اللجنة المشكلة من صحة المنطقة.

وأكد أن وزارة الصحة لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق من يتساهل في الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تنص عليها لوائح الوزارة، وذلك حرصاً وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة يُوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة

أخبار محلية
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