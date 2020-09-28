بتكلفة ‏‏177 مليون ريال.. أمير الشرقية يوجه بافتتاح استكمال الطريق الدائري بالأحساء

وجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بافتتاح استكمال الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الشمالي الغربي) بطول 29 كيلومترا وبعدد خمسة جسور، أمام حركة المرور، وبتكلفة تجاوزت 177 مليون ريال
ومن ناحية أخرى بدأ فرع وزارة النقل بالمنطقة في إصلاح الهبوطات بطبقات الإسفلت لمخرج طريق الملك سعود، طريق أبو حدريه والتي نتجت عن تجمع للمياه الجوفية.
وأشار الفرع إلى أنه تم إزالة المناطق الهابطة بالكامل حتى طبقة القاعدة الترابية وإعادة تنفيذها ومن ثم استكمال إصلاح المخرج بالكشط وإعادة السفلتة، وتنفيذ وسائل السلامة.
وفق “أخبار 24”.