وجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بافتتاح ‏استكمال الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الشمالي الغربي) بطول ‏‏29 كيلومترا وبعدد خمسة جسور، أمام حركة المرور، وبتكلفة تجاوزت 177 ‏مليون ريال

ومن ناحية أخرى بدأ فرع وزارة النقل بالمنطقة في إصلاح الهبوطات ‏بطبقات الإسفلت لمخرج طريق الملك سعود، طريق أبو حدريه والتي ‏نتجت عن تجمع للمياه الجوفية.‏

وأشار الفرع إلى أنه تم إزالة المناطق الهابطة بالكامل حتى طبقة القاعدة ‏الترابية وإعادة تنفيذها ومن ثم استكمال إصلاح المخرج بالكشط وإعادة ‏السفلتة، وتنفيذ وسائل السلامة.‏

بتكلفة ‏‏177 مليون ريال.. أمير الشرقية يوجه بافتتاح استكمال الطريق الدائري بالأحساء

بتكلفة ‏‏177 مليون ريال.. أمير الشرقية يوجه بافتتاح استكمال الطريق الدائري بالأحساء

بتكلفة ‏‏177 مليون ريال.. أمير الشرقية يوجه بافتتاح استكمال الطريق الدائري بالأحساء

وفق “أخبار 24”.