"الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الإثنين)، استقبال أول باخرة قمح تحمل 60 ألف طن ذات المنشأ الأوكراني بميناء جدة الإسلامي، والتي تمثل باكورة القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.
وأوضح محافظ المؤسسة، أحمد الفارس، أن وصول هذه الشحنة يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، والذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.
وأشار إلى أن فرع المؤسسة بميناء جدة أتم كل الاستعدادات لتفريغ الباخرة، لافتاً إلى أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وقد تم رفع سقف الكمية المستهدفة اعتبارا من الموسم القادم إلى (1.5) مليون طن سنوياً.
يذكر أن المملكة قد خصصت نسبة 10% من المشتريات المتسلمة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفق “أخبار 24”.