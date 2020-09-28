منها الحليب والمكسرات.. الغذاء والدواء توضح أبرز الأطعمة المسببة لحساسية الطعام

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الإثنين)، أصناف بعض الأطعمة التي قد تتسبب في إصابة الأفراد بحساسية الطعام، ومنها المكسرات وفول الصويا والحليب.
وذكرت الهيئة، في مقطع فيديو، أن حساسية الطعام هي رد فعل سلبي من الجهاز المناعي بجسم الإنسان تجاه العديد من المنتجات الغذائية، والتي ينتج عنها بعض الأعراض الجانبية التي قد تظهر خلال دقائق أو تستغرق ساعات.
وأكدت الهيئة أن هناك أكثر من 170 نوعا للأطعمة المسببة لهذه الحساسية، ومنها الحليب والبيض والفول السوداني، والمكسرات والسمسم وفول الصويا.وفق “أخبار 24”.
نوهت الهيئة بأن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث نوع الحساسية التي يعانونها، مؤكدة عدم وجود أي علاج لحساسية الطعام سوى تجنب تناول الأطعمة المسببة لها.
ماذا تعرف عن حساسية الطعام؟#دقيقة_غذاء #الغذاء_والدواء pic.twitter.com/92rZFNlBL4
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 28, 2020