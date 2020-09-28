"الصحة" توضح كيفية الوقاية من جلطات الساقين خلال ‏الرحلات الطويلة

أوضحت وزارة الصحة كيفية الوقاية من الجلطات الدموية التي تحدث بالساق، نتيجة تخثر الدم بأحد الأوردة العميقة، خلال الرحلات الطويلة والتي تستغرق أكثر من 4 ساعات.
وأوصت في رسالة توعوية بالمشي والحركة كل ساعة، مع ممارسة تمارين الأرجل أثناء الجلوس كل 20 دقيقة، بالإضافة للإكثار من شرب السوائل والتقليل من الكافيين، ويفضل ارتداء ملابس مريحة.
وبيّنت الوزارة أن من أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة، وجود عوامل وراثية، أو إصابة الشخص بالتخثر الوريدي في مرحلة سابقة، وكذلك كبر السن، بالإضافة إلى البدانة، وأيضًا أثناء فترة الحمل والولادة.
ونصحت من تتوفر فيهم هذه العوامل باستشارة الطبيب المختص لمعرفة الإجراءات الوقائية قبل بدء السفر لرحلات طويلة.
وفق “أخبار 24”.