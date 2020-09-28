أوضحت وزارة الصحة كيفية الوقاية من الجلطات الدموية التي ‏تحدث بالساق، نتيجة تخثر الدم بأحد الأوردة العميقة، خلال ‏الرحلات الطويلة والتي تستغرق أكثر من 4 ساعات.‏

وأوصت في رسالة توعوية بالمشي والحركة كل ساعة، ‏مع ممارسة تمارين الأرجل أثناء الجلوس كل 20 دقيقة، ‏بالإضافة للإكثار من شرب السوائل والتقليل من الكافيين، ‏ويفضل ارتداء ملابس مريحة.‏

وبيّنت الوزارة أن من أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة، ‏وجود عوامل وراثية، أو إصابة الشخص بالتخثر الوريدي في ‏مرحلة سابقة، وكذلك كبر السن، بالإضافة إلى البدانة، وأيضًا ‏أثناء فترة الحمل والولادة.‏

ونصحت من تتوفر فيهم هذه العوامل باستشارة الطبيب المختص ‏لمعرفة الإجراءات الوقائية قبل بدء السفر لرحلات طويلة.‏

"الصحة" توضح كيفية الوقاية من جلطات الساقين خلال ‏الرحلات الطويلة

وفق “أخبار 24”.