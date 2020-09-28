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أخبار محلية > وزير الحج: الانتهاء من حجز الـ10 أيام الأولى للمعتمرين بتسجيل 16 ألف معتمر
28/09/2020   6:42 م

وزير الحج: الانتهاء من حجز الـ10 أيام الأولى للمعتمرين بتسجيل 16 ألف معتمر

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قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، إنه تم الانتهاء بالكامل من حجز الـ10 أيام الأولى للمعتمرين.

وأوضح “بنتن”، أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق “اعتمرنا”.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت تطبيق “اعتمرنا”، لتنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

يذكر أنه قد صدرت مؤخرا الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، وسيتم السماح في المرحلة الأولى بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 4 أكتوبر 2020. وفق “أخبار 24”.

وزير الحج: الانتهاء من حجز الـ10 أيام الأولى للمعتمرين بتسجيل 16 ألف معتمر

أخبار محلية
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