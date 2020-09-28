“الشورى” يطالب “الشؤون البلدية” بخصخصة المزيد من أعمال البلديات والاهتمام بحركة المشاة

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم (الإثنين) وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.
وشدد المجلس على أهمية الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي، وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد ضرورة قيام الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانيتها وتحسين تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها، مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة.
كما دعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات، لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات. وفق “أخبار 24”.
بدورهم أوصى أعضاء في الشورى، بأن ترتقي وزارة الشؤون البلدية بالاهتمام بحركة المشاة، وربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان وعدد من يستفيد منه، إضافة إلى اشتراط نظافتها.