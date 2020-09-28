فيديو لسيدة تنهار باكية بعد تقديم باقة ورد لها.. وهذا هو السبب

نشر أحد أصحاب متاجر الهداية بالمملكة، مقطع فيديو يظهر مواطنة تنهار بالبكاء عقب إهدائها باقة ورد من قبل صاحب المتجر.
وأوضح صاحب المتجر، أن “زبونة” أتت إلى متجره لشراء هدية وأثناء ذلك قالت: “على كثر الهدايا الي أجيبها للناس ولا مرة ذكروني بشي”، ليبادر صاحب المحل بإهدائها باقة من الورد، الأمر الذي جعلها تتأثر وتجهش بالبكاء.
وتباينت ردود أفعال المعلقين على مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، بين مستحسن لرد فعل صاحب المتجر، من باب جبر الخاطر، وبين سخرية البعض من المشهد بأكمله.
جت زبونه اليوم وقالت على كثر الهدايا الي تجيبها للناس ولا مره ذكروها بشي قمت اهديتها ورده وبكت من الفرحه اختصار الموضوع اذا فيه احد دايم لطيف يّذكرك حاول تذكره لو بشيء بسيط ترا يعني له الكثير 💔💔💔💔 pic.twitter.com/3Bx3xlRgwS
— abdulmajeed abdullah (@ammj_96) September 27, 2020
وفق “أخبار 24”.