نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فيديو لسيدة تنهار باكية بعد تقديم باقة ورد لها.. وهذا هو السبب
28/09/2020   6:44 م

فيديو لسيدة تنهار باكية بعد تقديم باقة ورد لها.. وهذا هو السبب

+ = -
1054

نشر أحد أصحاب متاجر الهداية بالمملكة، مقطع فيديو يظهر مواطنة ‏تنهار بالبكاء عقب إهدائها باقة ورد من قبل صاحب ‏المتجر.‏

وأوضح صاحب المتجر، أن “زبونة” أتت إلى متجره لشراء هدية وأثناء ذلك قالت: “على كثر الهدايا الي أجيبها للناس ولا مرة ذكروني بشي”، ليبادر صاحب المحل بإهدائها باقة من الورد، الأمر الذي جعلها تتأثر و‏تجهش بالبكاء.

وتباينت ردود أفعال المعلقين على مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، ‏بين مستحسن لرد فعل صاحب المتجر، من باب جبر ‏الخاطر، وبين سخرية البعض من المشهد بأكمله.

وفق “أخبار 24”.

فيديو لسيدة تنهار باكية بعد تقديم باقة ورد لها.. وهذا هو السبب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113749.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.