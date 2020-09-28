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أخبار محلية > بعد إثارتها الجدل في اليوم الوطني.. مدير جمعية الذوق العام يكشف أكثر 3 مخالفات شيوعاً في المملكة
28/09/2020   6:46 م

بعد إثارتها الجدل في اليوم الوطني.. مدير جمعية الذوق العام يكشف أكثر 3 مخالفات شيوعاً في المملكة

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كشف مدير جمعية الذوق العام، بدر الزياني، أكثر مخالفات الذوق العام التي يتم رصدها في المملكة.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن المخالفات الأكثر شيوعًا في المملكة هي السير بثياب النوم والشورت ورفع مستوى صوت الموسيقى في الأماكن العامة، مشيرًا إلى أن تلك الأمور هي الأكثر جدلًا، كما أنها تحظى بالجانب الأكبر من تركيز الجمعية.

وأكد أن الجمعية تحرص دومًا على توضيح الفارق بين الحرية الشخصية ومخالفات الذوق العام، موضحًا أن ممارسات الحرية الشخصية يجب أن تكون في منزل صاحبها وليس في الأماكن العامة. وفق “أخبار 24”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد رصدوا عددًا من مخالفات الذوق العام خلال احتفالات اليوم الوطني، من بينها السير بملابس داخلية أو شورت أو رفع مستوى صوت الموسيقى بالأماكن العامة.

بعد إثارتها الجدل في اليوم الوطني.. مدير جمعية الذوق العام يكشف أكثر 3 مخالفات شيوعاً في المملكة

أخبار محلية
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