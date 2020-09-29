من خلال الأعراض.. كيف تميز بين الإصابة بكورونا ونزلات البرد والإنفلونزا؟

تساعد بعض الأعراض في التمييز بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا ونزلات البرد العادية، والتي يمكن من خلالها التعامل بشكل صحيح مع المرض.
وكشف دليل أصدرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا العلامات المميزة لكل من الأمراض الثلاثة، حيث اعتبر أن الحمى من الأعراض الأساسية والأكثر شيوعًا لكورونا، بالإضافة إلى تخطي درجة حرارة الجسم حاجز 37.8 درجة والسعال الجاف المستمر.
وأكد أن العلامة المميزة لنزلات البرد تكمن في العطس، والذي يُعد العرض الأكثر شيوعًا، بالإضافة إلى شعور بآلام وسيلان في الأنف وانسداده والتهاب بالحلق وسعال خفيف، كما يعاني المصابون بنزلات البرد من الإرهاق أحيانًا. وفق “أخبار 24”.
وأشار الدليل الذي أصدرته الهيئة الصحية الأولى في المملكة المتحدة إلى أن الإنفلونزا عادة ما يصاحبها الحمى والتعب والسعال الجاف وأوجاع الجسد، كما يعاني المرضى من سيلان في الأنف والتهاب بالحلق، بالإضافة إلى احتمالية حدوث سعال لدى الأطفال، موضحًا أن الإنفلونزا لا يصاحبها عطس أو ضيق تنفس.