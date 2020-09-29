كاتب: بطالة الأطباء الشباب سببها أن القدامى يقعدون في الحكومي ويشتغلون في الخاص

ناقش الكاتب محمد الأحيدب بعض أسباب بطالة الأطباء الشباب في المملكة، والتي من بينها الاعتماد على قدامى أطباء المستشفيات الحكومية بالقطاع الخاص.
وأوضح، خلال حواره في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض الأطباء يمارسون عملهم بالمستشفيات الحكومية بجانب أعمال أخرى في القطاع الخاص، مقترحًا أن يتم تسجيل عمل كل طبيب وتحديد الجهات التي يعملون بها عبر منصة أبشر.
وأشار إلى ضرورة منع المستشفيات الخاصة من الاستحواذ على الأطباء، مؤكدًا أن ذلك يسمح للأطباء الشباب بالحصول على فرصة للعمل، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.
وقال إنه خلال جائحة كورونا تم رصد عدد من صور الاستغلال المادي عند بعض الأطباء، مؤكدًا أن فئة منهم قامت بتأسيس تطبيقات إلكترونية للإجابة عن سؤال المريض مقابل 200 ريال. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن بعض الأطباء السعوديين للأسف يحاولون تشويه أي طبيب سعودي يقول الحق، موضحًا أن بعضهم يقومون بمهاجمته من خلال حسابات وهمية على “تويتر” وجروبات “الواتساب”.
الكاتب المهتم بالشان الصحي أ. #محمد_الأحيدب:
بطالة الأطباء الشباب سببها أن قدامى الأطباء قاعدين في الحكومي، ويشتغلون في الخاص..#برنامج_ياهلا@alehaidib pic.twitter.com/DwbvID62Zm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 28, 2020