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أخبار المناطق > العثور على المسن الذي يعاني فقدان الذاكرة على طريق القصيم
29/09/2020   8:34 ص

العثور على المسن الذي يعاني فقدان الذاكرة على طريق القصيم

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تمكن أحد أبناء المسن المفقود عبدالرحمن السليمان من العثور على والده بطريق القصيم قرب مدينة بريدة وهو بصحة جيدة.   

وفي التفاصيل وفقاً لـ “سبق”، أن أبناء المفقود تلقوا اتصالاً من أحد المواطنين يخبرهم بأنه شاهد والدهم يقود سيارته بالقرب من محافظة الشماسية، ليتوجهوا على الفور إلى القصيم ويعثر عليه أحد أبنائه أثناء اتجاهه إلى سدير.   

وكان السليمان، البالغ من العمر 85 عاماً ويعاني فقدان الذاكرة، قد تغيب عن منزله منذ أول أمس (الأحد)، بعدما خرج بسيارته المحملة بكراتين التمر في مركز المعشبة جنوب غرب سدير شمال الرياض.  

العثور على المسن الذي يعاني فقدان الذاكرة على طريق القصيم

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