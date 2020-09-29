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أخبار محلية > في مثل هذا اليوم.. استشهد الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم (فيديو)
29/09/2020   8:34 ص

في مثل هذا اليوم.. استشهد الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم (فيديو)

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أحيا عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذكرى الأولى لاستشهاد الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي وافته المنية العام الماضي.  

وتداول مغردون صوراً ومقاطع فيديو للواء الشهيد، وروى البعض جانباً ومواقف من حياته، وتصدر وسم حمل اسمه موقع “تويتر” في السعودية.  

وعمل اللواء الفغم حارساً شخصياً للملك عبدالله لمدة 10 سنوات، ثم أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان لمدة 4 سنوات حتى وفاته، ولفت الأنظار إليه ليحوز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية.  وفق “أخبار 24”.

وكان اللواء الشهيد في زيارة لمنزل أحد أصدقائه في حي الشاطئ بجدة، قبل أن يدخل عليهما صديق لهما ودار بينهما نقاش على إثره خرج الأخير من المنزل وعاد حاملاً سلاحـاً وأطلق النار على اللواء الفغم، وأصاب اثنين من الموجودين في المنزل. 

 

في مثل هذا اليوم.. استشهد الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم (فيديو)

أخبار محلية
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