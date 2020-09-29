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أخبار محلية > بالفيديو.. “الشؤون البلدية”: مبادرة إعفاء المستثمرين جاءت لتخفيف آثار “كورونا”.. وهذه القطاعات مستثناة منها
29/09/2020   8:35 ص

بالفيديو.. “الشؤون البلدية”: مبادرة إعفاء المستثمرين جاءت لتخفيف آثار “كورونا”.. وهذه القطاعات مستثناة منها

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علّق وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير المهندس خالد الدغيثر، على مبادرة إعفاء المستثمرين من سداد 25 % من قيمة إيجارات العقارات البلدية للعام الحالي.   

وقال المهندس الدغيثر خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المبادرة جاءت لتخيف حدة آثار جائحة “كورونا” على قطاع الأعمال والمستثمرين في البلديات والأمانات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار.   

وأوضح أن المنشآت المستفيدة من هذه المبادرة تزيد على 50 ألف منشأة اقتصادية، مبيناً أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية تم استثناؤها بناءً على دراسات اقتصادية منها القطاع المالي والبنكي وقطاع التأمين، وشركات الاتصالات، والأسواق المركزية للمواد الغذائية، والمدارس الأهلية.   وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن قيمة الإعفاءات المباشرة تقارب 570 مليون ريال، مبيناً أن هناك آثاراً غير مباشرة أيضاً من خلال شروط الاستحقاق بقيام الجهة المعفاة من إعفاء المستأجرين من الباطن. 

 

بالفيديو.. “الشؤون البلدية”: مبادرة إعفاء المستثمرين جاءت لتخفيف آثار “كورونا”.. وهذه القطاعات مستثناة منها

أخبار محلية
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