“تلقوني عند شجرة آل صفيان”.. ما قصة هذه المقولة التي قالها الملك عبدالعزيز؟

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً توثيقياً عن حسي آل صفيان الذي يقع في حي صياح بالعاصمة الرياض، وقصة مقولة الملك المؤسس “تلقوني عند شجرة آل صفيان”.
وقال أحد أهالي الحسي ويدعى عبدالرحمن بن عبدالله آل صفيان، إن الحسي عمره يمتد لأكثر من 160 عاماً، وبدأت القصة حينما أمر الإمام فيصل بن تركي بفتح طريق لإبل الحجاج واستمر العمل عليه لأكثر من 5 سنوات.
وأضاف عبدالرحمن أنه بعد الانتهاء من إنشاء الطريق رأى الإمام وأعيان الرياض أهمية وجود مكان يتزود منه الحجاج، فاشترى الحسي وأهداه لآل صفيان ليقوموا عليه ويخرجوا الماء منه للحجاج فقط. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بعد فترة امتلك آل صفيان الحسي وتوارثه الأبناء، وكانت ماؤه معروفة بعذوبتها فكان أهل الرياض يأتون إليها ليتزودوا منها بالماء.
وبين أن الملك عبدالعزيز كان يتواصل مع أفراد العائلة ويزورهم باستمرار، وكانت توجد شجرة تفاح اعتاد الجلوس تحتها، وحينما كان يأتيه بعض أبناء العوائل الأخرى كان يقول لهم: “تلقوني عند شجرة آل صفيان”.
#فيديو الدارة |📺
حِسِيْ آل صفيان عمره (١٦٠) عاما
ابتاعه الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله آنذاك ليكون محطة تزود بالمياه العذبة للحجاج..لكن ما قصة مقولة #الملك_عبدالعزيز :
” تلقوني تحت شجرة بن صفيان ”
في هذا التوثيقي الميداني لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز معلومات مهمة أخرى pic.twitter.com/G4K5NgLR1k
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 28, 2020