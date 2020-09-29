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اخبار رياضية > تطور جديد في ملف فسخ “دي سوزا” لتعاقده مع الأهلي
29/09/2020   12:38 م

تطور جديد في ملف فسخ “دي سوزا” لتعاقده مع الأهلي

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كشفت تقارير صحفية تركية، عن تطور جديد في قضية اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، الذي فسخ عقده بشكل مفاجئ مع نادي الأهلي، وأعلن تعاقده مع نادي بشكتاش التركي لمدة عامين.

واوضح موقع قناة ntvspor التركية، أن الأهلي طالب الفيفا رسمياً بحفظ حقه في اللاعب “الذي فسخ عقده دون وجه حق”.

وأشار الموقع إلى أن بشكتاش اشترط في عقده مع سوزا أنه “يحق للنادي فسخ العقد الممتد لعامين مع اللاعب في حال استمرار النزاع بين البرازيلي وناديه السابق الأهلي. وفق “أخبار 24”.

وحتى الآن لم يتسلم بشكتاش البطاقة الدولية للاعب، وينتظر النادي التركي الحصول على بطاقة مؤقتة تسمح للاعب بالمشاركة معه، لحين الفصل في النزاع.

تطور جديد في ملف فسخ “دي سوزا” لتعاقده مع الأهلي

اخبار رياضية
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