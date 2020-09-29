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اخبار رياضية > مصادر: الأهلي يطلب عقد البرازيلي كوستا بـ 5 ملايين
29/09/2020   12:39 م

مصادر: الأهلي يطلب عقد البرازيلي كوستا بـ 5 ملايين

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كشفت مصادر، أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضا رسميا لإدارة نادي سانتوس البرازيلي لشراء عقد لاعب الوسط البرازيلي ماريو سيرجيو كوستا، مقابل 1.5 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.6 مليون ريال سعودي.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الرياضية”، أن إدارة الأهلي تنتظر الرد الرسمي من قِبل النادي البرازيلي لإكمال الاتفاق مع اللاعب على تفاصيل العقد وبنوده، والذي ينتهي عقده مع نادي سانتوس في ديسمبر 2022.

ويتميز ماريو كوستا (30 عاما) بإجادة اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر، وسبق له أن مثَّل عدة أندية برازيلية ، هي جريميو، وفيتوريا، وإنترناسيونال، وكروزيرو، وسييرا، وجوياس، بالإضافة إلى نادي تشانجتشون الصيني.

مصادر: الأهلي يطلب عقد البرازيلي كوستا بـ 5 ملايين

اخبار رياضية
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