“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة بعدد من المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بأمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، في عدد من مدن المملكة.
ونبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، قد يتشكل معها السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، وذلك في عدد من المدن في مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، مبينة أن التنبيه يبدأ من الساعة 12 ظهرًا ويستمر حتى الـ8 مساء.
فيما حذرت الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك في عدد من المدن في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وحددت وقت التنبيه من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ6 مساء. وفق “أخبار 24”.