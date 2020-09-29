لقاء افتراضي يجمع “السدحان” و”الحمود”.. والأخير: مهما اختلفنا لن ننسى العيش والملح وعشرة العمر

كشف المخرج عامر الحمود، أن اجتماعًا افتراضيَا جمعه بالفنان عبدالله السدحان، بدعوة من إحدى الجهات الحكومية.
وقال في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء: “اليوم وبدعوة كريمة من إحدى الجهات الحكومية، وبالصدفة اجتمعت مع أخي عبد الله السدحان في اجتماع افتراضي في زووم ومجموعة من الزملاء في قاعة واحدة”.
ونشر “الحمود” صورة له بجانب الفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي، معلقًا عليه بالقول إنهم مهما اختلفوا فلن ينسوا العيش والملح وعشرة العمر والمصير المشترك والأخوة بينهم، مضيفا أن الإخوان يختلفون لكن يبقون إخوانا. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن نزاعًا نشأ بين الحمود من جهة والسدحان والفنان ناصر القصبي من جهة ثانية، ووصل إلى القضاء، حيث أيدت محكمة الاستئناف قرار لجنة حقوق المؤلف بإلزام الفنانين بدفع مبلغ 1.3 مليون ريال للحمود، على خلفية قضية مسلسل “طاش ما طاش”.