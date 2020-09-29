في اليوم العالمي للقلب..6 نصائح وتوصيات لتجنب الأمراض القلبية

يحتفي العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب، والذي يصادف اليوم (الثلاثاء)، وذلك للتوعية بأهمية الوقاية من أمراض القلب، وخفض انتشارها، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.
وغالبًا ما تكون أمراض القلب نتيجة تراكم عدة أسباب مثل: العمر، ونمط الحياة، والعادات الغذائية، والتدخين والتدخين السلبي، وارتفاع مستوى الكولسترول في الجسم.
وتُعد أمراض القلب السبب الرئيسي والأول للوفيات حول العالم، بنسبة 31% من عدد الوفيات عالميا، حيث يعد ارتفاع ضغط الدم من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي قد تؤدي أخيرًا إلى توقف عمل القلب.
وتنصح منظمة الصحة العالمية باتباع 3 خطوات لتجنب الإصابة بأمراض القلب:
اتّباع نظام غذائي صحي:
يعد النظام الغذائي المتوازن ضروريا لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث ينصح بالإكثار من تناول الخضار والفواكه والحبوب غير منزوعة النخالة، واللحوم الخالية من الدهون، والأسماك والبقوليات، وتقليل تناول السكر والملح.
ممارسة النشاط البدني بانتظام:
تساعد ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام ولمدة لا تقلّ عن 30 دقيقة على صون الجهاز القلبي الوعائي وتنشيط الدورة الدموية، فيما يساهم النشاط البدني لمدة لا تقلّ عن 60 دقيقة معظم أيام الأسبوع في الحفاظ على وزن صحي.
الامتناع عن التدخين:
يتسبب تعاطي التبغ بأضرار صحية جسيمة، كما يشكّل التدخين اللاإرادي خطراً على الصحة أيضاً، وتتقلص خطورة الإصابة بالأزمة القلبية فور إقلاع الشخص عن تعاطي منتجات التبغ، ويمكن أن يتقلّص بنسبة قد تصل إلى النصف بعد مضي عام على الإقلاع. وفق “أخبار 24”.
وأوصت المنظمة بالكشف مبكرا عن المخاطر القلبية للسيطرة عليها عن طريق اتباع التالي:
التأكّد من الضغط الـدموي:
عادة لا يؤدي فرط ضغط الدم ، إلى ظهور أعراض على المصاب به، غير أنّه قادر على التسبب بسكتة دماغية أو أزمة قلبية مفاجئة، فلا بد من التأكّد من الضغط الدموي.
التأكّد من نسبة السكر في الـدم:
ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم (السكري) يزيد من مخاطر السكتات الدماغية والأزمات القلبية، لذلك على المصابين بالسكري، مراقبة ضغط الـدم ونسبة السكر للحد من تلك المخاطر.
التأكّد من نسبة الشحوم في الـدم:
إن ارتفاع نسبة الكولسترول في الـدم تزيد من مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك يجب التحكّم في الكولسترول باتباع نظام غذائي صحي أو بتناول الأدوية المناسبة، عند الحاجة.