أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده أطلقت مشروعاً جديداً لاستكشاف القمر، موضحاً أن المشروع عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024.
وأكد أن المستكشف الإماراتي سيصل لمناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها، مضيفا أن المستكشف القمري تم تسميته “راشد”.
ولفت إلى أن الإمارات ستكون الدولة الرابعة عالمياً التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربياً، وسيرسل المستكشف القمري بيانات وصورًا لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن المشاركة في استكشاف القمر جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء؛ بهدف بناء إمكانات معرفية جديدة للدولة، وبناء كوادر تخصصية، والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلاده، منوهًا بأنه سيتم بناء المستكشف القمري على أرض الإمارات.
وفق “أخبار 24”.