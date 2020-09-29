طرح مشروع “النقل السريع بالحافلات” بالمدينة المنورة للتنفيذ من قبل القطاع الخاص في 2021

أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن البدء بإجراءات طرح مشروع النقل السريع بالحافلات “BRT” للتنفيذ من قبل القطاع الخاص، سيكون خلال الربع الرابع من العام القادم 2021.
وأوضحت الهيئة، أن مستندات الطرح والترسية جرى تجهيزها خلال أغسطس الماضي، في حين تم طرح الكراسات في سبتمبر الحالي، وسيتم استلام العروض وتقييمها خلال الشهر المقبل، مضيفة أنه سيتم ترسية المشروع على المكاتب الاستشارية الفائزة خلال الربع الرابع 2020، وتسليم الدراسة النهائية خلال الربع الثاني 2021.
وقال أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، إن المشروع سيوجد قيمة مضافة في المدينة المنورة نظراً لقابلية تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص وسرعة إنجازه وتشغيله خلال فترة تتراوح بين 24 – 36 شهراً.
وأكد خلال الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الجاري 1442هـ، أن مشروع دراسات النقل السريع بالحافلات BRT، سيساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى، ويحقق الاستيعاب الكامل بما يلبي احتياجات الأهالي والزوار ويتوافق مع متطلبات المخطط الشامل للمدينة المنورة.
ويتكون مشروع الحافلات السريعة “BRT” من مسارين رئيسيين بمجموع أطوال 52 كم، وتتضمن 33 محطة وقوف، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة.
ويتضمن المسار الأول 22 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 36 كم، لينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولاً إلى محطة غرب المدينة المنورة، مروراً بمجموعة من المحطات أبرزها محطة المسجد النبوي الشريف، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومحطة مدينة المعرفة الاقتصادية، ومحطة مشروع رؤى المدينة، ومحطة الاستاد الرياضي بالعزيزية.
بينما يشمل المسار الثاني 11 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 16 كم، لينطلق من محطة ميدان سيد الشهداء” جبل أحد “، وصولاً إلى مسجد الميقات، مروراً بمجموعة من المحطات من بينها محطة المنطقة المركزية “شمال”، ومحطة الطريق الدائري المتوسط، محطة ميدان العنبرية، ومحطة دار الهجرة.
وفق “أخبار 24”.