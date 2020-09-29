نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. لحظة نقل بعض قطع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح
29/09/2020   5:37 م

بالفيديو.. لحظة نقل بعض قطع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

+ = -
911

كشفت إمارة منطقة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، عن أحدث تطورات مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الطاقة.

وذكرت الإمارة أن بعض قطع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح يتم نقلها، ومن المتوقع وصولها يوم غد الأربعاء، موثقة ذلك بمقطع فيديو لأعمال النقل الجارية بشأنها.

ونوهت بأن القطع التي يتم نقلها عبارة عن الريش الخاصة بمراوح توليد الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ عددها في المشروع 99 مروحة بارتفاع 130 مترا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لحظة نقل بعض قطع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113884.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.