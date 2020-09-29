بالفيديو.. لحظة نقل بعض قطع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

كشفت إمارة منطقة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، عن أحدث تطورات مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الطاقة.
وذكرت الإمارة أن بعض قطع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح يتم نقلها، ومن المتوقع وصولها يوم غد الأربعاء، موثقة ذلك بمقطع فيديو لأعمال النقل الجارية بشأنها.
ونوهت بأن القطع التي يتم نقلها عبارة عن الريش الخاصة بمراوح توليد الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ عددها في المشروع 99 مروحة بارتفاع 130 مترا.
#إمارة_الجوف
يتم نقل بعض قطع مشروع #دومة_الجندل_لطاقة_الرياح والتي من المتوقع وصولها غدٍ الأربعاء وهي عبارة عن الريش الخاصة بمراوح توليد الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ عددها في المشروع 99 مروحة بارتفاع 130 متر .
#الجوف_سلة_غذاء_المملكة#استثمر_بالجوف @MoEnergy_Saudi pic.twitter.com/n8gFWZjqUm
— إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) September 29, 2020
وفق “أخبار 24”.