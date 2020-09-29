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أخبار محلية > وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
29/09/2020   5:41 م

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

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نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم (الثلاثاء) أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز الـ91 عاما.

وكان الديوان الأميري في دولة الكويت قد أعلن قبل نحو شهرين أن أمير البلاد الشيخ صباح غادر متجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج، بناءً على مشورة الفريق الطبي المعالج بعد إجراء العملية الجراحية.

والشيخ صباح من مواليد مدينة الجهراء شمال غرب الكويت العاصمة، في 16 يونيو عام 1929، تولى إمارة الكويت في يناير 2006 خلفًا لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية. وفق “أخبار 24”.

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

أخبار محلية
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