بالفيديو.. قصة دعاء أم الأطفال للمؤسس باكتشاف النفط

نشرت مؤسسة دارة الملك عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو لرواية شفوية سجّلها مركز التاريخ الشفوي بالدارة، والتي تحكي قصة دعاء أم الأطفال للمؤسس، الذي أيقن أن ذلك الدعاء أحد أسباب اكتشاف النفط بالمملكة.
وروى القصة الشيخ عبدالله الصقري، الذي كان يعمل ضابطاً بحرس الملك عبدالعزيز، حيث قال إن “المؤسس” قابل امرأة مسنة في السوق ومعها 3 أطفال أثناء ذهابه منفرداً لزيارة أقاربه.
وتلمّس الملك عبد العزيز فقر المرأة وحاجتها التي دفعتها للخروج من منزلها لكسب الرزق، وما كان منه سوى أنه أعطاها مالاً في يدها، إلا أنها لم تلتفت كونها عمياء أو لأنها منتقبة، حتى صاحت بها ابنتها البالغة من العمر نحو 5 سنوات وأخبرتها بأنه الملك. وفق “أخبار 24”.
وتفاجأت الأم بالموقف، ما دفعها لترك ما بيدها من أغراض تبيعها، ورفعت يديها داعية له، حيث كرّرت ثلاثاً: “اللهم افتح له خزائن الأرض”، فلما جاء خبر اكتشاف النفط بالدمام قال المؤسس: “الحمد لله، قُبلت دعوة أم الأطفال”.
#فيديو الدارة |📺
ماقصة أم الأطفال مع #الملك_عبدالعزيز ودعائها الذي أيقن المؤسس أنه أحد أسباب اكتشاف النفط بتوفيق الله..رواية شفوية سجلها مركز التاريخ الشفوي بـ #دارة_الملك_عبدالعزيز تستحق التأمل فهي تحتوي أكثر من دلالة. pic.twitter.com/ApeyftAL1d
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 29, 2020