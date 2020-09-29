الكشف عن منصة إلكترونية للتقويم والاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية

كشف مدير عام الاعتماد المدرسي، الدكتور ناصر الملحم، عن إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات التقويم والاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية.
وأوضح أن الهدف من المنصة هو التيسير في عمليات التسجيل، مشيرًا إلى أنها تحتوي على جميع الوثائق المتعلقة بالتقويم والاعتماد المدرسي التي يمكن الاستفادة منها.
وأكد أنه يمكن لأي مدرسة التسجيل بالمنصة والاستفادة من تيسير الإجراءات الخاصة بالتقويم الذاتي الخاص بالمنصة، كما أشار إلى استخدام فريق التقويم الخارجي لها لإجراء التقويم للمدارس. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، مع ملاك المدارس الأهلية والعالمية في المملكة، لتعريفهم بالإطار العام لاعتماد هذه المدارس، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات وتنظيمات تطبيق التقويم والاعتماد المدرسي.