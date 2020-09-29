دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الثلاثاء)، المرحلة الأولى من بدء تصنيع دواء “الإنسولين” في مصنع “سعودي بايو” الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض.
ووقف الخريف على خطوط الإنتاج بالمصنع التابع للشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية، حيث اطلع على آليات تنفيذ المرحلة الأولى من إنتاج هرمون الإنسولين في المصنع، والتي تشمل التعبئة والتغليف الثانوي للدواء.
كما أكّد على أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أولوية قصوى لدى منظومة الصناعة، حيث تستهدف المملكة رفع نسبة توطين صناعة الأدوية من 25% حالياً إلى 50% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن حجم الواردات السنوي من الإنسولين يبلغ مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.