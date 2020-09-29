60 عاماً من العمل السياسي.. السيرة الذاتية للشيخ نواف الصباح أمير الكويت الجديد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي انتقال مقاليد الحكم إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ليصبح أميرًا للكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء.
ويُعد الشيخ نواف الأحمد الصباح وفق “أخبار 24” ، الذي وُلد في 25 يونيو عام 1937م بمدينة الكويت، الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، والذي حكم البلاد في الفترة من 1921 حتى 1950.
ويملك الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تاريخًا طويلًا في العمل العام منذ فبراير 1962م:
– بدأ العمل السياسي محافظًا لـ”حولي” عام 1962، واستمر في المنصب لـ 16 عامًا.
– تولى منصب وزير الداخلية عام 1978.
– تولى منصب وزير الدفاع عام 1988.
– تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أول حكومة بعد حرب التحرير 1991.
– أصبح نائبًا لرئيس الحرس الوطني 1994.
– تولى مجددًا حقيبة وزارة الداخلية عام 2003.
– عُين وليًا للعهد بقرار من أمير الكويت الراحل عام 2006.