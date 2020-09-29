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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 23 منشأة وتصادر ما يقارب 470 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري
29/09/2020   11:25 م

بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 23 منشأة وتصادر ما يقارب 470 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

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قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة الرقابة الصحية أثناء الحملة القائمة على المطاعم و الوجبات السريعة بإغلاق ٢٣ منشأة ومصادرة مايقارب ٤٦٧ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك البشري ، واستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الاهتمام بنظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين ، إضافة إلى عدم لبس القفازات والكمامات أثناء تجهيز وعدم نظافة الأدوات المستخدمة، وكذلك سوء التخزين وبعض المواد الغذائية تضهر عليها علامات التلف والفساد وعدم وجود شهادات صحية ، وايضا عدم وجود ترخيص . وتم إتلاف المواد الغذائية الغير صالحة و الفاسدة وتم تطبيق الغرامات بالحد الأعلى حسب الأنظمة والتعليمات‏.

‏و تنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 23 منشأة وتصادر ما يقارب 470 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

أخبار الخرج
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